Sivas'ta meşaleli 19 Mayıs yürüyüşü

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşalelerle gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Kurtuluşa giden yolda Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi tren garı önünden başlayan yürüyüşe Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrakları ve meşalelerle gerçekleşen, yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi. Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde sona eren yürüyüş dron ile görüntülendi. Kutlamalar, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

