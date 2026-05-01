Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

SİVAS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ethembey Parkı önünde toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, arama noktasından geçerek alana alındı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alana girenler, çeşitli sloganlar atarak Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü. Yürüyüş sırasında trafiğe kapatılan cadde üzerinde çocukların top oynadığı görüldü. Yürüyüşün ardından alanda konser verildi ve 1 Mayıs'la ilgili konuşmalar yapıldı. Etkinlik katılımcıların halaylar çekmesiyle son buldu.

