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Sivas Şarkışla'da 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezalı hükümlü cezaevine teslim edildi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Zimmet, mühürde sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "zimmet", "mühürde sahtecilik" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (57) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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