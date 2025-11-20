Sivas Memleket Günleri Maltepe'de Başladı

Sivas Konfederasyonu (SİVKON) tarafından Maltepe sahili fuar alanında düzenlenen ' Sivas Memleket Günleri' davul-zurna ve halaylar eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sivas Memleket Günleri'nde Sivas lezzetlerinden Sivas etli ekmeği, Sivas köftesi, kavurması, Sivas pastırma ve sucuğu, Sivas katmeri, ketesi, Sivas balı, tereyağı, peyniri ve daha fazlası stantlarda yerini aldı. Sivas'ın Kangal köpeği fuarın gözdesi olurken ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

SİVKON Genel Başkanı Metin Yarım, Sivas'ı Maltepe sahiline taşıdıklarını belirterek "Sivas Memleket Günleri'nde Sivas'ımızın tüm değerlerini yöresel lezzetlerimizi, davul-zurnamızı, türkülerimizle 23 Kasım Pazar gününe kadar sürecek etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi ve İstanbul halkını buraya davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin" diye konuştu.

Sivas'ın odun ateşinde pişirilen etli ekmeği, Sivas köftesi, kavurması, pastırma ve sucuğunun bulunduğu stantlar da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Aşık Veysel'in memleketi Sivas'ın kültürünün de tanıtıldığı Maltepe sahilinde Sivaslı şair ve yazarlar da bu fuara katılarak kitaplarını hemşerileri ile buluşturdu.

23 Kasım pazar akşamına kadar sürecek olan etkinlikte birçok sanatçının sahne alacağı aktarıldı.