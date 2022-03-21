Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı - Haberler

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Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, bu araçlara yeniden açıldı.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatılan Sivas- Malatya kara yolu, bu araçlara yeniden açıldı.

Sivas-Kangal-Gürün yol ayrımı ile Yağdonduran Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde tır ve çekici trafiğine kapatılan yolda karla mücadele ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından Sivas-Malatya kara yolunda sabah saatlerinden itibaren tır ve çekicilerin geçişine izin verilmeye başlandı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Yağdonduran, Malatya, Kangal, kar, Güncel, Haberler

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