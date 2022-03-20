Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı - Haberler

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Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas- Malatya kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sivas-Kangal-Gürün yol ayrımı ile Yağdonduran Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Buzlanmanın da etkili olduğu kara yolunda, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Tır ve çekiciler, Kangal ve Ulaş ilçelerinde bekletiliyor.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Yağdonduran, Malatya, Kangal, kar, Güncel, Haberler

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