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Ulaş'ta Küpeli Köy Konağı hizmete açıldı

Ulaş'ta Küpeli Köy Konağı hizmete açıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Küpeli köyünde yapımı tamamlanan konak, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey tarafından açıldı. Açılışta konuşan Eskimez, köy konaklarının misafirperverlik ve yardımlaşma kültürünü yaşattığını vurguladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Küpeli köyünde yapımı tamamlanan konak hizmete açıldı.

Konağın açılışını, Ulaş Kaymakamı Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey yaptı.

Eskimez, açılışta yaptığı konuşmada, Türk kültüründe misafirperverliğin oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Konağın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Eskimez, "Köy konakları yardımlaşma duygusunu da beraberinde pekiştiriyor. Bu anlamda kültürümüzde ayrı yere sahip olan köy konaklarını önemli bularak köylerdeki geleneklerimizi yaşatmalıyız. İnşallah yapımı tamamlan, hizmete sunulan konağımızda köy için önemli kararlar alınır, güzel etkinlikler yapılır." dedi.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise konağın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri ve köylüler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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