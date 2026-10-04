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Sivas Koyulhisar'da dere yatağından geçirilen sürüde 16 büyükbaş hayvan öldü

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Sivas Koyulhisar'da dere yatağından geçirilen sürüde 16 büyükbaş hayvan öldü
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dere yatağından geçirilen 30 büyükbaş hayvandan 16'sı, 2 metre yükseklikten düşerek öldü. Köylüler 14 hayvanı kurtardı; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde dere yatağından geçirilen 30 büyükbaş hayvandan 16'sı, 2 metre yükseklikten düşerek öldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Köy çobanı, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için dere yatağından geçirmeye çalıştı. Bu sırada sürünün önünde bulunan 2 hayvan, 2 metre yükseklikten düştü. Arkadan gelen diğer hayvanların da öndekileri itmesi sonucu 30 hayvan daha dereye düşerek üst üste yığıldı. Yaşanan olayın ardından çoban, köylülerden yardım istedi. Hayvanlarda 14'ü köylüler tarafından kurtarılırken; toplam 16 büyükbaş hayvan öldü. Olayla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulunarak tutanak tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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