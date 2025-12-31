Haberler

Sivas-Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas-Kayseri kara yolu, Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, mahsur kalan 20 aracı ve 50 kişiyi kurtardı.

Sivas- Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas-Kayseri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasına giden bazı kurtarma ekipleri ile gazeteciler de yolda mahsur kaldı.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla aralarında basın mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 20 araç ve 50 kişi kurtarıldı.

Bu arada, Sivas-Kayseri kara yolunun araç trafiğine kapatılması nedeniyle yola çıkan vatandaşlar Taşlıdere mevkisinden şehir merkezine yönlendiriliyor.

Yolcu otobüsleri ise Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletiliyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi