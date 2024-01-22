Sivas Karayolu Üzerinde Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, yüksek tonajlı araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.
Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde önlem alan polis ekipleri kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmaları engellendi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.