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Sivas Kangal'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole indi, 9 kişi yaralandı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde şarampole indi. Kazada 9 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Ö.Ö. (56) yönetimindeki 55 KC 270 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otobüste bulunan yolculardan O.D. (25), M.T.B. (20), G.Ö. (30), S.Ö. (31), E.Ö. (3), Y.T. (22), R.F. (30) ve G.Ö. (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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