Zara'da 5 bin fidan dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, vatandaşlara 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlara ücretsiz sarı çam ve kara çam fidanı verildi.

Zara Orman İşletme Müdürü Murat Metin, ormanlara sahip çıkmak amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Geleceğe bırakılan en değerli mirasın yeşil bir dünya olduğunu belirten Metin, "İlkbahar döneminde fidan dikimini teşvik etmek üzere fidanlarımızı vatandaşlarımıza emanet etmiş olduk. Yoğun bir katılımın olduğu programımızda, binlerce fidanımızın emin ellerde toprakla buluşturulacağı düşüncesi de bizleri mutlu etmektedir." dedi.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.