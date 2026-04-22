Haberler

Zara'da 5 bin fidan dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara ücretsiz 5 bin çam fidanı dağıtıldı. Ormanlara sahip çıkma amacıyla yapılan etkinlikte, fidanların geleceğe yeşil bir miras bırakma kaygısıyla toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlara ücretsiz sarı çam ve kara çam fidanı verildi.

Zara Orman İşletme Müdürü Murat Metin, ormanlara sahip çıkmak amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Geleceğe bırakılan en değerli mirasın yeşil bir dünya olduğunu belirten Metin, "İlkbahar döneminde fidan dikimini teşvik etmek üzere fidanlarımızı vatandaşlarımıza emanet etmiş olduk. Yoğun bir katılımın olduğu programımızda, binlerce fidanımızın emin ellerde toprakla buluşturulacağı düşüncesi de bizleri mutlu etmektedir." dedi.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev şirketi icradan satılığa çıktı! İşte talep edilen ücret

Fenerbahçe'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti

İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

