Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar başladı, Eğriçimen Yaylası'nda da etkili oldu

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SİVAS'ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Koyulhisar ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Eğriçimen Yaylası'na da kar yağdı.

Sivas kent merkezinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı görülmeye başlandı. Koyulhisar ilçesine bağlı, çam ormanları ve doğal güzellikleriyle bilinen Eğriçimen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte yaylaya kar yağdı. Yaylada dönemsel olarak konaklayan vatandaşlar da kar yağışı ile birlikte dönüş hazırlıkları yapmaya başladı.

Yetkililer, yüksek kesimlerde ve geçitlerde kar yağışının yanı sıra sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı