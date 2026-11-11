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Sivas'ın Suşehri'nde otomobilin motorunda çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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Sivas'ın Suşehri'nde otomobilin motorunda çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde sahibinin çalıştırmak istediği otomobil, motor kısmında patlamayla çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Taşköprü Mahallesi'ndeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; otomobilin motor kısmı hasar gördü ve soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sahibinin çalıştırmak istediği otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Taşköprü Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında, M.T., park halindeki otomobilini çalıştırmak istedi. Bu sırada otomobilin motor kısmında yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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