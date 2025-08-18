Sivas'ın Suşehri'nde İmam Hatip Mezunları Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Mahmut Fazlı Yıldız yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirerek, programı tertip edenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise imam hatipli olmaktan mutlu olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

SİHADER İstanbul Başkanı İsmail Yıldız ve Suşehri Başkanı Umman Soylu da katılımcılara teşekkür etti.

Program, çeşitli yarışmaların düzenlenmesiyle sona erdi.