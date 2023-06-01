Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sel felaketi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sel sonrası bazı evlere su bastı bazı tarıma arazileri sular altında kaldı. Sel, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sağanak sele neden oldu, bazı ev ve ahırları su bastı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sel sonrası bazı evlere su bastı bazı tarıma arazileri sular altında kaldı. Sen anı cep telefonu kameralarına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sel sonrası bazı evlere su bastı bazı tarıma arazileri sular altında kaldı. Sel, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonrası dereler taştı. Şarkışla ilçesine uzaklığı yaklaşık 30 kilometre olan Samankaya köyünün ortasından geçen Kanak deresi taştı. Derenin taşmasıyla oluşan sel sonrası bazı evlere su bastı, tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü.