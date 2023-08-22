Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
H.K. (51) yönetimindeki 58 HB 484 plakalı kamyonet Yeni Mahalle'de M.Ö. idaresindeki 58 RC 265 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan 13 yaşındaki A.R.T. yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.K. (51) yönetimindeki 58 HB 484 plakalı kamyonet Yeni Mahalle'de M.Ö. idaresindeki 58 RC 265 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan 13 yaşındaki A.R.T. yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel