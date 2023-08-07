Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari araç çarpışması: 4 yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.İ. (66) idaresindeki 58 ADU 553 plakalı kamyon, Şarkışla-Pınarbaşı Cemal Beldesi kavşağında, U.C.Y. (25) idaresindeki 41 AJE 013 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan H.S. (52) ve A.T. (25) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada çarpışmanın etkisiyle kavşaktaki kaldırım taşları yola savruldu, karşı yönden gelen A.Ö'nün kullandığı 07 ACR 167 plakalı hafif ticari araçta hasar oluştu.