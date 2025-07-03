Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Kale Mahallesi Şehit Muharrem Özkan Sokak'ta İsmail Polat'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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