Sivas'ın Kangal ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Y.A. (23) yönetimindeki 73 AE 155 plakalı tır, Sivas- Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.