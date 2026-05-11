Haberler

Sivas'ta 1500 dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun yağışlar ve karların erimesi nedeniyle 1500 dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Su basan alan, göçmen kuşlar için yeni bir yaşam alanı haline geldi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun yağışların ardından 1500 dönüm tarım arazisini su bastı.

İlçede karların erimesi ve yoğun yağışların ardından Koru mevkisindeki tarım arazisi su altında kaldı.

Önceki yıllarda koyun ve kuzuların otladığı ve tarım yapılan arazide yer yer turna, balıkçıl, yaban ördeği ve sakarmeke gibi göçmen kuşları da konaklamaya başladı.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan ve yer yer 2 metre derinliğe ulaşan arazi, güzergahta seyahat edenlere de güzel görüntü sunuyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fener kariyeri bitti!

Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek

Öğrencisini tam 35 milyon euroya Galatasaray'a yolluyor

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar
40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Tam 40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fener kariyeri bitti!

Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek

Ne olduysa o gece oldu! Milyonların kaderini değiştiren yemek
Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Şampiyonluk maçının kaderini değiştiren hareket