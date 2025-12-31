Gemerek'te kar yağışı etkili oluyor
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sızır ve Çepni beldelerinin yolu ulaşıma kapandı.
Trafik ekipleri, sürücüleri yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel