Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanallarının temizliği yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Suşehri Bölge Şefliği ilçe merkezi ve köylerinde bulunan sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç kanal temizlik işlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

DSİ Bölge Müdürü Zafer Aslan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Sevinç, çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.