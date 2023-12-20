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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

20 Aralık 2023 15:26 Güncelleme: 15:28 Abone Ol

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, muhtarlar toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı sonunda 2024 yılında mütevelli heyeti olarak görev yapacak köy ve mahalle muhtarları da seçildi.