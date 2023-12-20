Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, muhtarlar toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı sonunda 2024 yılında mütevelli heyeti olarak görev yapacak köy ve mahalle muhtarları da seçildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplantı sonunda Akıncılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda 2024 yılında mütevelli heyeti olarak görev yapacak köy ve mahalle muhtarları da seçildi.