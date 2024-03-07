Sivas İmranlı'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Deprem Haftası dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İmranlı Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyet Arama Kurtarma Birimi (CAK) ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) işbirliği ile deprem tatbikatı yapıldı.

CAK Sorumlusu Kemal Demetçiçek'in kontrolünde düzenlenen tatbikat kapsamında deprem anında yaşanabilecek bina yıkıntılarından kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri, afet anında oluşabilecek hırsızlık olayları, kargaşaları ve provokasyonları önlemek için alınacak emniyet tedbirleri konuları ele alındı.

İmranlı Kaymakamlığı, İmranlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İmranlı Devlet Hastanesi, İmranlı Emniyet Amirliği gibi çeşitli kurumların destekleriyle gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Programa, İmranlı Kaymakamı Yusuf Kaan Kırık, İmranlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ergün, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.