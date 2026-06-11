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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

B.Y. (50) yönetimindeki 58 ABD 234 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz öğrenilemeyen M.K. idaresindeki otomobil, D850-06 kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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