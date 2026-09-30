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Sivas Divriği'de 11 aylık bebeği arama çalışmaları yapay zeka destekli İHA ile sürüyor

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Sivas Divriği'de 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık bebeği bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, yapay zeka destekli İHA, iz takip ve kadavra köpeğiyle İncedere Yaylası'nda 53 personel ve 8 araçla arıyor; bebeğe henüz ulaşılamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, 10 Eylül'de kaybolan Büşra bebeği arama çalışmalarını yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle devam ettiriyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 53 personel, 8 araç, iz takip köpeği ve kadavra köpeği görev alıyor.

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan başlayarak bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz bebeğe ulaşamadı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
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