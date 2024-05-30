Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Daire Başkanlıkları önünde toplanan akademik ve idari personel ile öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak 100. Yıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, dünyanın gözü önünde bir milletin yok edildiğini ve soykırıma uğradığını söyledi.

Çocukların kardeşlerini "korkmayın birazdan öleceğiz" sözleriyle teselli ettiğini belirten Yıldız, "Buradan dünyada barış ve düzeni tesis etmekle mükellef Birleşmiş Milletler'e sormak istiyoruz, bu vahşeti durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz. Masum bebeklerin, çocukların ölümünden daha vahşi, daha insanlık dışı ne olabilir." dedi.

Filistin'in haklı davasının haykırılması gerektiğini vurgulayan Yıldız, bu davanın sadece Filistinlilerin değil, ileride bugünlerden cesaret alıp mazlumlara zulmedecek zalimlere karşı herkesin davası olduğunu söyledi.

Yıldız, "Müslümanlar olarak yüreklerimizdeki Kudüs işgal edildiğinden beri zalime gerektiği gibi karşı koyamaz olduk. Mescidi Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El Halil Cami hala işgal altında ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.