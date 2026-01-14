Haberler

Sivas Cumhuriyet Başavcısı Aktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Yarışmada farklı temalarda birçok fotoğraf yer aldı.

Aktaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Mehmet Akif Aktaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Aktaş, "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkal Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı.

Aktaş, fotoğrafları birbirinden güzel bulduğunu belirterek, emeği geçen AA muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

