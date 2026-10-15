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Sivas Belediyesi, Burhan Haksever İlkokulu'nda öğrencilere Sıfır Atık eğitimi verdi

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Sivas Belediyesi yetkilileri, Burhan Haksever İlkokulu'nda öğrencilere yönelik Sıfır Atık eğitimi düzenledi. Eğitimde plastik, kağıt, cam, metal ve atık pil gibi materyallerin doğaya etkileri ile geri dönüşüm kutularında nasıl ayrıştırılacağı anlatıldı.

Sivas'ta ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık" eğitimi verildi.

Sivas Belediyesi yetkilileri tarafından Burhan Haksever İlkokulu'nda "Sıfır Atık" ile ilgili eğitim düzenlendi.

Öğrencilere plastik, kağıt, cam, metal ve atık pil gibi materyallerin doğaya olan etkileri ve geri dönüşüm kutularında nasıl ayrıştırılması gerektiği anlatıldı.

Burhan Haksever İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, yaptığı açıklamada, okul olarak doğaya saygılı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

"Sıfır Atık" eğitimine katkılarından dolayı Sivas Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Sarı, "Günlük hayatımızda alacağımız küçük önlemlerin ve tüketim alışkanlıklarımızın dünyamızın geleceği için ne kadar kritik bir role sahip olduğu anlatıldı." dedi.

Kaynak: AA
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