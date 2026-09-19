Sivas Akıncılar'da otomobil şarampole devrildi, 66 yaşındaki sürücü yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 66 yaşındaki sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
C.K. (66) yönetimindeki 34 BN 177 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA