Haberler

Sivas Akıncılar'da otomobil şarampole devrildi, 66 yaşındaki sürücü yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Akıncılar'da otomobil şarampole devrildi, 66 yaşındaki sürücü yaralandı.
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 66 yaşındaki sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

C.K. (66) yönetimindeki 34 BN 177 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'ya adım attırmayan Abena, diğer golcülere de meydan okudu

Lukaku'ya adım attırmamıştı! Diiğer golcülere de meydan okudu
Çöpten kazandığı parayla bir derneği ayakta tuttu

Çöpten servet çıktı!
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor