Site bahçesindeki depo alev alev yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sitenin bahçesindeki depoda çıkan yangını itfaiyeciler söndürdü. Yükselen alevler ile siyah duman, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde ardiye olarak kullanılan depoda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman yaşanan patlamalarla büyüyen alevler ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı