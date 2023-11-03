Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Şüpheli Paket İhbarı
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Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli bir paket fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri durağı boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi ve polis ekiplerin çalışması devam ediyor.
Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket bulundu
İSTANBUL - Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri durağı ve boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi ve polis ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel