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Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Şüpheli Paket İhbarı

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli bir paket fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri durağı boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi ve polis ekiplerin çalışması devam ediyor.