Şişli'de Yurt Binasına Devrilen Vinç Öğrencileri Tahliye Etti

Şişli'de inşaat halindeki bir vinç, yolun karşısındaki kız öğrenci yurduna devrildi. Duvarını yıkan vincin düşmesi sonucu öğrenciler güvenlik görevlileriyle binadan tahliye edildi, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şişli'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasına devrilen vincin kolu, duvarın bir kısmını yıkarak içeri girdi.

Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.

Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.

Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
