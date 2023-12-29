Şişli'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Asayiş Denetimi Yapıldı

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Şişli'de 100 personel ile asayiş denetimi gerçekleştirildi. Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında Feriköy'de 4 noktada asayiş denetimi gerçekleştirildi.100 polisin katıldığı denetimlerde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

13.30-16.30 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kadınlara ve çocuklara yönelik 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için KADES Bilgilendirme' çalışması yaptı.