Şişli'de 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

ŞİŞLİ'de komşularının bir süredir haber alamadığı Güler Karahan (84), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karahan'ın cenazesi, incelemelerin ardından gasilhaneye götürüldü.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Güler Karahan'dan bir süredir haber alamayan ve evinden kötü koku geldiğini belirten komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan daireye giren ekipler, Karahan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 84 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Karahan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne kaldırıldı.

