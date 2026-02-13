Haberler

Şişli'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Şişli'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de yoğun trafikte iki kadın sürücü arasında çıkan tartışma, bir sürücünün diğerinin aracının camını yumruklayıp yan aynasını kırmasıyla sonuçlandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞİŞLİ'de trafikte çıkan tartışmada, otomobilin önünü keserek aracından inen kadın sürücü, sürücüye küfredip önce aracın camını yumrukladı ardından yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zincirlikuyu D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafikte şerit değiştirme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, önünü kestiği aracın camını yumruklayıp yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu