Şişli'de Taksici Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de, aracında silahla vurulan taksicinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül'de 34 TJZ 47 plakalı taksisinde silahla vurulan Ali Sancar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan küçük yaştaki 2 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki bir şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polislerin adliyeye götürdüğü şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim" dedi.