Şişli'de Taksici Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Şişli'de, aracında silahla vurulan taksici Ali Sancar hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, gazetecilere 'Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim' dedi.

Şişli'de, aracında silahla vurulan taksicinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül'de 34 TJZ 47 plakalı taksisinde silahla vurulan Ali Sancar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan küçük yaştaki 2 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki bir şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polislerin adliyeye götürdüğü şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim" dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
