Haberler

Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu; yemek yediği restoran incelemeye alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de konaklayan 82 yaşındaki Suudi turist Almehmadi Saeed Suwaılem, hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra otel odasında ölü bulundu. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran Suwaılem'in yediği yemekten dolayı zehirlenmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Restoran çalışanları gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de Suudi Arabistan uyruklu turist Almehmadi Saeed Suwaılem (82) konakladığı otelde ölü bulundu. Olaydan 1 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurup taburcu edilen Suwaılem'in, restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan restoranda çalışan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.

Olay, 9 Nisan günü saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte turistik seyahat için Türkiye'ye gelen ve Şişli'de bir otelde konaklayan Almehmadi Saeed Suwaılem 8 Nisan günü gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muaynenin ardından 9 Nisan günü sabah saatlerinde taburcu edilen Suwalıem, öğle saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşma üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Suwaılem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otel odasında ölü bulundu.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çiftin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca otel dışında sadece bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Olaya ilişkin Eşi Hamedah Jaber Alowaidi'nin emniyetteki ifadesine göre aynı restoranda kendisi et, hayatını kaybeden Suwaılem ise tavuk tüketti. Yedikleri yemek ile ilk rahatsızlık belirtileri arasında yaklaşık 20-23 saatlik süre olduğu belirlendi. Bunun üzerine restoran ve otele yönelik çalışma başlatıldı. İşletmelere ait güvenlik kamerası kayıtları ve gıdalardan alınan numuneler incelemeye alınırken, restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in restoranda yemek yediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerindeki incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

