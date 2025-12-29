Haberler

Şişli'de evinin yandığını gören kadın fenalaştı

Şişli'de bir apartmanın ikinci katında sobadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında hastanede bulunan bir kadın, evinin yandığını öğrenince fenalaştı.

ŞİŞLİ'de 2 katlı binadan sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında hastanede olduğu öğrenilen kadın, evinin yandığını görünce fenalaştı. Evden yükselen dumanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.30 'da Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sobadan çıkan alevlerin çatıya sıçraması üzerine büyüyen yangında daireden yoğun duman çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evdekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Astım hastası olduğu için yangının çıktığı sırada hastanede olduğu öğrenilen kadın, evinin yandığını görünce fenalaştı. Yangın kısa sürede söndürülürken kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
