Şişli ve Beşiktaş'ta iş yerlerine silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Şişli'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından 5 şüpheli yakalandı. Saldırganın daha önce Beşiktaş'ta iş yeri kurşunladığı belirlendi. Olayla ilgili üç şüpheli tutuklandı.

ŞİŞLİ'de iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından saldırgan ve 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha önce Beşiktaş'ta iş yeri kurşunladığı ortaya çıktı. Saldırı anının güvenlik kamerasıyla kaydedildiği olayda 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Aralık günü Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki şüpheli, sokaktaki bir iş yerinin çevresinde önce keşif yaptı, ardından silahla ateş açtı. Olayın ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerine saldırıyı gerçekleştiren Z.K.Y.(22) ile olay yerinde gözcülük yaptığı belirlenen M.H.(27) gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ'TA DA İŞ YERİ KURŞUNLAMIŞLAR

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 220 adet fişek ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda şüphelilerin saklanmalarına yardım ettiği belirlenen Z.A., R.E. ve V.K. isimli kişilerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Diğer yandan aynı adreste gözaltına alınan şüphelilerden İ.T.'nin (21) daha önce Beşiktaş'ta da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu ve aranmasının olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Z.K.Y., İ.T. ve M.H. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Z.A., R.E. ve V.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

