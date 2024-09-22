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Şişli'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Şişli Cami önünde iki grup arasında çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

(İSTANBUL) - Şişli Cami önünde iki grup arasındaki kavga silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, olay saat 15.10 sıralarında Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli Cami önündeki kaldırımda yaşandı. İki grup arasında önce tartışma ve kavga çıktı. Gruplardan biri bir süre sonra silahla olay yerine gelip ateş açtı. Kentin orta yerinde yaşanan olay korku yaratırken, kimi olan biteni meraklı gözlerle izledi kimi kendilerini güvenli yerlere atmaya çalıştı. Silahla yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan ve saldırıdan sonra kaldırıma atılan bir pompalı silaha polis el koydu. Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"1 adet pompalı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır"

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 22.09.2024 tarihi saat 15.10 sıralarında Şişli İlçesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayı ile ilgili olarak; Yapılan kontrolde; T.M.(54), B.K.(53) ve B.K.(28)  şahısların silah ile yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Çevrede yapılan incelemede; 1 adet pompalı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Araştırmalarda; olayın alacak meselesinden kaynaklandığı, şüpheli şahısların olay yerinde önce kavga çıkardıkları ardından silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Şişli'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Kaynak: ANKA / Güncel

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