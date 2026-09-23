Haberler

Şişli'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı, araçta hasar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+58 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı; sürücü aracı yol kenarında durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.

Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Kadir İnanır'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri konuştu: Biz oraya miras için gitmedik
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Sayıştay Sinop Belediyesi'ne 'zimmet' yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

Belediye personeli zimmetine para geçirmiş!
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi