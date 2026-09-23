Şişli'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı, araçta hasar oluştu

Şişli'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı, araçta hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı; sürücü aracı yol kenarında durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.
Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.
Kaynak: AA