Şişli'de ramazan ayı öncesi fırınlara denetim

ŞİŞLİ'de ramazan ayı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı. Kurallara uygun üretim ve satışın yapılmadığı tespit edilen işletmelere idari işlem uygulandı.

Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, ilçe genelindeki fırın ve pastaneleri denetim yaptı. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, başta ekmeklerin gramajı ve satış fiyatları olmak üzere hijyen koşulları, iş yeri ruhsatları ve genel temizlik kuralları kontrol edildi. Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca, 15 liradan satışa sunulan ekmeklerin 200 gram olup olmadığını da hassas terazilerle ölçerek denetledi. Ramazan ayında artan tüketim nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için sürdürülen kontrollerde, fiyat tarifesi bulundurmayan bir işletmeye de Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince idari işlem yapıldı. Denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.