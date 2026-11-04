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Şişli'de polisten kaçıp motosikletliyi yaralayan sürücüye 257 bin lira ceza kesildi

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Şişli'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken motosikletliyi yaralayan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 257 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine 790 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Şişli'de, uygulama yapan polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken bir motosikletliye çarpıp yaralayan sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da, polislerden kaçtığı sırada yaralamalı trafik kazasına karışan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını derinleştirdi.

Çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü Y.E.E. (30) gözaltına alındı.

Sürücüye, "tehlikeli şerit değiştirmek", "görevli memurun dur ikazına uymayarak kaçmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yaralamalı kazada yetkililere bilgi vermeden olay yerinden ayrılmak" maddelerinden toplam 257 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 790 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün boyunca trafikten menedildi.

Şüpheli hakkında "taksirle yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Olay

Şişli'de, D-100 kara yolunda emniyet şeridinde hızla ilerleyen otomobil önce bir araca, ardından motosiklete çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek bir süre sürüklenen sürücü, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

Kazaya neden olan otomobil durmayarak yoluna devam ederken bazı sürücüler, dörtlülerini yakarak motosikletlinin yardımına koşmuştu.

Olay, başka bir aracın kamerasınca da kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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