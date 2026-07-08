Şişli'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün otomobilin yanında duran kişiye çarpması kamerada
Şişli Mecidiyeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yol kenarındaki otomobilin yanında duran bir kişiye çarptı. Yaralanan kişi otobüs ile park halindeki araç arasında kalırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şişli'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mecidiyeköy'de özel halk otobüsü, yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı.
Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı görülüyor.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz