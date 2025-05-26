Şişli'de Metruk Binada Yangın
Şişli Harbiye Mahallesi'nde beş katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, çevrede yoğun duman oluştu.
Şişli'de beş katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı metruk binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri caddede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel