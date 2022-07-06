Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yan binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İtfaiye Şişli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title