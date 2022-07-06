Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yan binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel İtfaiye Şişli Güncel Haberler

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