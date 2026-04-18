Şişli'de metruk binada erkek cesedi bulundu
Şişli Gülbahar Mahallesi'nde metruk bir binada, 40 yaşındaki Ali K.'nın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adam'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gülbahar Mahallesi Kaptan Sokak'taki metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde çevredeki vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesedin Ali K'ye (40) ait olduğu tespit edildi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca