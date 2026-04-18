Şişli'de metruk binada erkek cesedi bulundu
Gülbahar Mahallesi'nde bir metruk binada hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Gülbahar Mahallesi Kaptan Sokak'taki metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde çevredeki vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca